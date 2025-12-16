Істотних опадів протягом доби не передбачається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Чи зміниться температура в Україні невдовзі

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, через слабкий вітер з південних напрямків, який приноситиме тепле повітря вночі та вранці у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях очікується виникнення туману.

Температура уночі коливатиметься у межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень буде від 2 до 7 градусів тепла. Для Закарпаття, Прикарпаття та крайнього півдня прогнозують від 6 до 12 градусів тепла.

На Лівобережжі, згідно з оприлюдненою інформацією, очікується від 0 до 5 градусів тепла.

Яка температура повітря буде у великих містах?

  • Київ +3…+5;
  • Ужгород +7...+9;
  • Львів +6...+8;
  • Івано-Франківськ +6...+8;
  • Тернопіль +4...+6;
  • Чернівці +6...+8;
  • Хмельницький +4...+6;
  • Луцьк +4...+6;
  • Рівне +4...+6;
  • Житомир +4...+6;
  • Вінниця +4...+6;
  • Одеса +9...+11;
  • Миколаїв +8...+10;
  • Херсон +4...+6;
  • Сімферополь +8...+10;
  • Кропивницький +4...+6;
  • Черкаси +4...+6;
  • Чернігів +2…+4;
  • Суми +2…+4;
  • Полтава +2…+4;
  • Дніпро +3...+5;
  • Запоріжжя +4…+6;
  • Донецьк +2…+4;
  • Луганськ +1…+3;
  • Харків +2…+4.

Погода на 17 грудня 2025 року
Прогноз погоди в Україні на 17 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди й коли?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що значних опадів протягом найближчих кількох днів синоптики в Україні не прогнозують. Утім, подекуди українцям все ж варто буде очікувати мокрий сніг.

  • Протягом цього тижня погода в Україні характеризуватиметься несуттєвими змінами температури та слабким вітром. Водночас подекуди очікуються невеликі опади у вигляді снігу або дощу.