Істотних опадів протягом доби не передбачається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків, через слабкий вітер з південних напрямків, який приноситиме тепле повітря вночі та вранці у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях очікується виникнення туману.
Температура уночі коливатиметься у межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень буде від 2 до 7 градусів тепла. Для Закарпаття, Прикарпаття та крайнього півдня прогнозують від 6 до 12 градусів тепла.
На Лівобережжі, згідно з оприлюдненою інформацією, очікується від 0 до 5 градусів тепла.
Яка температура повітря буде у великих містах?
- Київ +3…+5;
- Ужгород +7...+9;
- Львів +6...+8;
- Івано-Франківськ +6...+8;
- Тернопіль +4...+6;
- Чернівці +6...+8;
- Хмельницький +4...+6;
- Луцьк +4...+6;
- Рівне +4...+6;
- Житомир +4...+6;
- Вінниця +4...+6;
- Одеса +9...+11;
- Миколаїв +8...+10;
- Херсон +4...+6;
- Сімферополь +8...+10;
- Кропивницький +4...+6;
- Черкаси +4...+6;
- Чернігів +2…+4;
- Суми +2…+4;
- Полтава +2…+4;
- Дніпро +3...+5;
- Запоріжжя +4…+6;
- Донецьк +2…+4;
- Луганськ +1…+3;
- Харків +2…+4.
Прогноз погоди в Україні на 17 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що чекати від погоди й коли?
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що значних опадів протягом найближчих кількох днів синоптики в Україні не прогнозують. Утім, подекуди українцям все ж варто буде очікувати мокрий сніг.
Протягом цього тижня погода в Україні характеризуватиметься несуттєвими змінами температури та слабким вітром. Водночас подекуди очікуються невеликі опади у вигляді снігу або дощу.