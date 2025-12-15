Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Де будуть опади, і які?

За даними синоптиків, істотних опадів в період з 16 по 18 грудня в Україні не буде. Лише у нічний час у вівторок, 16 грудня. на Лівобережжі можливий незначний мокрий сніг, на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Також синоптики попереджають про туман вночі та вранці 16 грудня, який спостерігатиметься у східних та більшості центральних, а також Запорізькій областях. Аналогічне явище можливе і в північній частині країни.

Що чекати найближчим часом від погоди?