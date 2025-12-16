Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Українців попередили про негоду: в яких областях очікувати небезпеку
Якою буде температура в Україні?
Найближчими днями температура повітря у нічні години коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Протягом дня, за даними Укргідрометцентру, вона становитиме в межах від 1 до 6 градусів тепла.
Водночас для Закарпаття, Прикарпаття та південної частини країни синоптики прогнозують температуру в діапазоні від 5 до 12 градусів тепла. У східних областях своєю чергою очікується температура близько 0 градусів.
Яку погоду чекати?
Значних опадів протягом найближчих днів синоптики в Україні не прогнозують. Утім, подекуди українцям все ж варто буде очікувати мокрий сніг. Це насамперед стосується Лівобережжя. Також можлива ожеледиця.
Водночас значних температурних змін в Україні протягом щонайменше найближчих кількох днів не буде. Хоч значного потепління не прогнозують, але повідомляли, що з початку цього тижня подекуди буде дещо тепліше.
Також нещодавно частину областей, зокрема деякі центральні та східні регіони, значно засипало снігом, проте подібні опади не затримаються через досить високі для цього періоду температури в Україні.