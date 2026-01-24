Розпорядження Лукашенка з грифом "таємно" та задумом перевірки передається держсекретарем Радбезу безпеки Олександром Вольфовичем одразу командиру механізованої бригади. ️Про це пише білоруське міноборони.
Як проходить перевірка готовності армії у Білорусі?
Вольфович контролює перебіг перевірки на місці і стверджує, що "головнокомандувач" щодня тримає на "найжорсткішому" особистому контролі порядок її проведення та дає відповідні вказівки.
Таким чином міністр оборони ніяк не може вплинути на перебіг перевірки.
Учора один із механізованих батальйонів відповідно до отриманого завдання зробив марш понад 50 кілометрів по пересіченій місцевості в умовах застосування диверсійно-розвідувальних груп противника,
– розповів 24 січня секретар Радбезу Білорусі.
За його словами, із завданням солдати впоралися.
"Звичайно, накладає відбиток і зимові умови, мороз, але на особовий склад це, загалом, діє підбадьорливо", – додав Вольфович.
Попереду у білоруських армійців заплановані контрольні заняття з фізпідготовки та вогневої підготовки.
Держсек заявив, що темпи перевірки та обсяги нарощуватимуться.
"Попереду багато заходів оперативно-тактичного спрямування", – підсумував він.
Політолог Кирило Сазонов 24 Каналу раніше зазначав, що білоруська армія порівняно невелика, але не варто недооцінювати їх. Цією перевіркою білоруська влада хоче тримати Україну в напрузі.
Також Лукашенко заявляв, що в Білорусі нібито є план дій для екстрених випадків, натякаючи, що "венесуельського сценарію" у його країні не буде.
Тим часом він продовжує заручатися підтримкою Росії. Навіть повідомлялося, що Путін передав йому ракетний комплекс "Орешник". Зброю нібито розмістили на бойовому чергуванні в Білорусі, але експерти засумнівалися, бо пускових установок не показали на відео, опублікованому з тієї авіабази.