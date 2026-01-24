Розпорядження Лукашенка з грифом "таємно" та задумом перевірки передається держсекретарем Радбезу безпеки Олександром Вольфовичем одразу командиру механізованої бригади. ️Про це пише білоруське міноборони.

Як проходить перевірка готовності армії у Білорусі?

Вольфович контролює перебіг перевірки на місці і стверджує, що "головнокомандувач" щодня тримає на "найжорсткішому" особистому контролі порядок її проведення та дає відповідні вказівки.

Таким чином міністр оборони ніяк не може вплинути на перебіг перевірки.

Учора один із механізованих батальйонів відповідно до отриманого завдання зробив марш понад 50 кілометрів по пересіченій місцевості в умовах застосування диверсійно-розвідувальних груп противника,

– розповів 24 січня секретар Радбезу Білорусі.

За його словами, із завданням солдати впоралися.

"Звичайно, накладає відбиток і зимові умови, мороз, але на особовий склад це, загалом, діє підбадьорливо", – додав Вольфович.

Попереду у білоруських армійців заплановані контрольні заняття з фізпідготовки та вогневої підготовки.

Держсек заявив, що темпи перевірки та обсяги нарощуватимуться.

"Попереду багато заходів оперативно-тактичного спрямування", – підсумував він.

