Про це повідомили "Схеми", проаналізувавши супутникові знімки.

Що дізнались про російську ППО в Білорусі?

На території Мозирського нафтопереробного заводу на початку серпня 2025 року з’явилась система протиповітряної оборони, схожа на російську зенітно-ракетну установку "Тор". Її встановили приблизно за 7 місяців.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський, проаналізувавши супутникові знімки, зазначив, що за формою тіні об’єкт відповідає характеристикам ЗРК "Тор". За його словами, тінь установки схожа на танк із баштою та шасі, а співвідношення довжини й ширини збігається з параметрами цієї системи.

Експерт також припустив, що йдеться про сучасний ЗРК "Тор-М2", створений, зокрема, на шасі білоруського Мінського заводу колісних тягачів.

Він також додав, що білоруський лідер Олександр Лукашенко послідовно намагається уникнути прямої участі у бойових діях і захист ППО – це один зі способів триматися цього курсу.

Що ще відомо про російську зброю на території Білорусі?