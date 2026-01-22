Про це повідомили "Схеми", проаналізувавши супутникові знімки.
Що дізнались про російську ППО в Білорусі?
На території Мозирського нафтопереробного заводу на початку серпня 2025 року з’явилась система протиповітряної оборони, схожа на російську зенітно-ракетну установку "Тор". Її встановили приблизно за 7 місяців.
Авіаексперт Анатолій Храпчинський, проаналізувавши супутникові знімки, зазначив, що за формою тіні об’єкт відповідає характеристикам ЗРК "Тор". За його словами, тінь установки схожа на танк із баштою та шасі, а співвідношення довжини й ширини збігається з параметрами цієї системи.
Експерт також припустив, що йдеться про сучасний ЗРК "Тор-М2", створений, зокрема, на шасі білоруського Мінського заводу колісних тягачів.
Він також додав, що білоруський лідер Олександр Лукашенко послідовно намагається уникнути прямої участі у бойових діях і захист ППО – це один зі способів триматися цього курсу.
Що ще відомо про російську зброю на території Білорусі?
- МЗС Білорусі заявило про розміщення російської ракети "Орешник" на території країни. Зброя нібито "гарантуватиме безпеку".
- Військовий експерт Дмитро Снєгірьов пояснив, чим загрожують російські комплекси ППО в Білорусі.