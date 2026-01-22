Об этом сообщили "Схемы", проанализировав спутниковые снимки.

Что узнали о российской ПВО в Беларуси?

На территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода в начале августа 2025 года появилась система противовоздушной обороны, похожая на российскую зенитно-ракетную установку "Тор". Ее установили примерно за 7 месяцев.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский, проанализировав спутниковые снимки, отметил, что по форме тени объект соответствует характеристикам ЗРК "Тор". По его словам, тень установки похожа на танк с башней и шасси, а соотношение длины и ширины совпадает с параметрами этой системы.

Эксперт также предположил, что речь идет о современном ЗРК "Тор-М2", создан, в частности, на шасси белорусского Минского завода колесных тягачей.

Он также добавил, что белорусский лидер Александр Лукашенко последовательно пытается избежать прямого участия в боевых действиях и защита ПВО – это один из способов держаться этого курса.

Что еще известно о российском оружии на территории Беларуси?