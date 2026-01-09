Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Читайте також Чи справді Путіну погано спиться після падіння Мадуро: дипломат оцінив можливість змови США з РФ
Який план розробив Лукашенко?
Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі нібито є відповідний план дій для екстрених випадків.
Ви пам'ятаєте минулого року засідання Ради безпеки Білорусі, де ми розподілили ролі на випадок "а що, якщо не буде президента". Слухайте, як у воду дивились. Тому варіант Венесуели в Білорусі нереальний. Навіть якщо це відбудеться, у нас все на цей випадок передбачено,
– пояснив він.
За словами білоруського диктатора, еліта суспільства, до якої він себе відніс, повинна попри все "бачити і знати своє місце".
Кожен на своєму місці має зробити максимум. Кожен. Хоч би які в нас були диктатура й авторитаризм, це кожного не змусиш зробити. Тому ми з вами приречені бути попереду в цьому шаленому, бурхливому світі,
– підсумував Лукашенко.
Операція США у Венесуелі: коротко
У ніч з 2 на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели – Каракасу. Цілями атаки стали урядові будівлі та військові бази Венесуели. Згодом стало відомо, що американські військові затримали президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину.
Їх обвинувачують у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну, зберіганні кулеметів та вибухових пристроїв, а також у змові з метою зберігання кулеметів і вибухових пристроїв проти США.
Після затримання Мадуро віцепрезидентка Делсі Родрігес склала присягу як тимчасова президентка Венесуели. Вона пообіцяла "не відпочивати жодної хвилини", щоб гарантувати мир і духовний, економічний і соціальний спокій.