Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний в ефірі 24 Каналу пояснив, що може стояти за такою риторикою Вашингтона. Він припустив, що гучні заяви не завжди дорівнюють реальним намірам, і порадив уважно стежити за діями США щодо Росії.

Сигнали Держдепу після затримання Мадуро

Безсмертний нагадав, що фраза про те, що з Трампом не варто гратися, з'явилася не випадково і не вперше. Він зазначив, що її раніше озвучували публічно, а тепер після затримання Мадуро цю тему просто підсилили і розігнали через офіційні акаунти, зокрема з посилами арабською та російською.

Він також звернув увагу, що першими цю історію підхопили британські журналісти. У британській пресі з'явилася теза, яку потім активно розганяли у публічному просторі як сигнал для авторитарних режимів.

Тепер диктатори не мають можливості мирно спати,

– таку фразу поширили британські медіа, звернув увагу Безсмертний.

Він пояснив, що такі меседжі працюють як психологічний тиск і попередження для авторитарних режимів, але їх не варто читати буквально як готовий план дій. На його думку, публічна риторика може бути частиною кампанії, а реальні домовленості можуть виглядати інакше.

Тут може бути одна гра за дипломатичним столом і зовсім інша в соціальних мережах,

– зазначив Безсмертний.

Гучні сигнали в публічному просторі не скасовують ризику кулуарних домовленостей. Він наголосив, що Трамп і Путін могли мати різні формати контактів і узгоджень, а соціальні мережі часто використовують як інструмент підтримки політичної лінії Трампа, не розкриваючи реального змісту переговорів.

Не треба забувати, що між Трампом і Путіним можуть бути різного роду домовленості,

– сказав дипломат.

Дипломат додав, що це не обов'язково суперечність, бо такі сигнали часто роблять для різної аудиторії. Саме тому, за його словами, важливо дивитися не на гасла, а на те, які кроки США робитимуть далі щодо Росії та інших режимів.

Що означає "доктрина Донро" і навіщо США малюють сфери впливу?

Після появи нової концепції національної безпеки США в риториці чіткіше проступає ідея світу великих гравців. За його словами, у цій логіці Вашингтон говорить про координацію між кількома державами, які мають визначати правила, а не просто реагувати на події.

Туди входять Російська імперія, Китайська імперія, Індійська імперія, Японська імперія. Ну і Америку, яку Трамп хоче зробити імперією,

– сказав Безсмертний.

Дипломат пояснив, що звідси виростає і жорсткіший підхід до Західної півкулі. Він нагадав, що Трамп публічно переформатував доктрину Монро і подає її як оновлене правило, за яким США хочуть контролювати обидві Америки та обмежувати вплив зовнішніх гравців.

Трамп перейменував доктрину Монро під час пресконференції після захоплення Мадуро в доктрину Донро,

– зазначив Безсмертний.

Він додав, що історично ця доктрина була спрямована і проти європейського впливу, а тепер у фокусі також Китай. На його думку, операція із затриманням Мадуро можна читати як демонстрацію того, що США готові діяти у своєму регіоні й надсилати попередження іншим.

Це є, в тому числі сигнал і Китаю, що не суньтеся сюди, і Європі,

– пояснив дипломат.

Безсмертний підсумував, що така рамка "сфер впливу" може впливати на переговори й торги за лаштунками. Саме тому він радив дивитися не лише на гучні заяви, а й на те, як ці підходи оформлюватимуться в рішеннях США щодо Росії та безпеки України.

