Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Дональд Трамп так різко повернувся до цієї теми. Він зазначив, що за гучними заявами може ховатися спроба натиснути на Європу через фактор Росії та Китаю в Арктиці.

Дивіться також Чергова ганьба Путіна: як затримання США російських танкерів вдарило по Кремлю

Чому Трамп заговорив про Гренландію і що він хоче отримати від Європи?

Ус пояснив, що гучні заяви про "купівлю" чи навіть силовий варіант не обов'язково означають реальний намір забрати Гренландію. На його думку, Вашингтон насамперед тисне на європейців, щоб ті жорсткіше обмежили присутність Росії та Китаю на острові й в арктичному регіоні загалом.

Нагадаємо: заступник глави адміністрації Трампа Стівен Міллер заявив, що Гренландія має увійти до складу США як частина спільної безпекової архітектури. Він уник прямої відповіді про можливе військове втручання, але не відкинув силовий сценарій і поставив під сумнів територіальні претензії Данії на острів.

Він наголосив, що для США це питання близькості до американського континенту і безпеки в регіоні, який стає дедалі важливішим.

Це не значить, що США хочуть відібрати Гренландію. Це значить, що США не влаштовує, що Китай і Росія дуже вільготно почуваються там, а це поруч з американським континентом,

– сказав Ус.

Він додав, що логіка Вашингтона зводиться до вимоги: або Європа сама мінімізує російську та китайську присутність, або США покажуть, що готові діяти самі.

Вони говорять: або ви забезпечите неприсутність великій кількості китайців і росіян в Гренландії, або змушені будемо робити це ми. Ми можемо її купити, а можемо не лише купити,

– зазначив Ус.

Такий тон є елементом торгу з Європою, а не лише розмовою про територію. У його логіці США намагаються змусити партнерів діяти жорсткіше щодо російського і китайського впливу в Арктиці, щоб Вашингтону не довелося втручатися самому.

Чим небезпечний такий тиск для НАТО і чому США апелюють до Росії?

Саме формулювання питання виглядає як неприємний сигнал для євроатлантичної єдності, бо підштовхує союзників до взаємної недовіри. Для Данії та частини Європи такі заяви звучать як загроза, яка може вдарити по основах НАТО.

Це дуже неприємний дзвіночок, адже ставить під питання євроатлантичну єдність,

– сказав Ус.

Водночас він звернув увагу, що США підкріплюють свою позицію аргументом про безпеку і про те, що європейці не завжди готові йти до кінця у стримуванні Росії. Як приклад Ус навів торгівлю Європейського Союзу з Росією, яка, за його словами, тривала попри підтримку України.

За 8 місяців 2025 року ЄС купив у Росії товарів на 23 мільярди доларів США. Це ознака того, що попри підтримку України все ж таки певні операції відбуваються,

– зазначив Ус.

Він підсумував, що у Вашингтоні використовують тему Гренландії як важіль, щоб змусити Європу діяти послідовніше. На його думку, далі все залежатиме від того, чи зможуть союзники домовитися про конкретні кроки щодо обмеження російської та китайської присутності в Арктиці, не доводячи ситуацію до відкритого конфлікту всередині НАТО.

Що ще відомо про ситуацію щодо Гренландії ?