Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала объяснил, почему Дональд Трамп так резко вернулся к этой теме. Он отметил, что за громкими заявлениями может скрываться попытка надавить на Европу из-за фактора России и Китая в Арктике.

Почему Трамп заговорил о Гренландии и что он хочет получить от Европы?

Ус объяснил, что громкие заявления о "покупке" или даже силовом варианте необязательно означают реальное намерение забрать Гренландию. По его мнению, Вашингтон прежде всего давит на европейцев, чтобы те жестче ограничили присутствие России и Китая на острове и в арктическом регионе в целом.

Напомним: заместитель главы администрации Трампа Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна войти в состав США как часть общей архитектуры безопасности. Он избежал прямого ответа о возможном военном вмешательстве, но не исключил силовой сценарий и поставил под сомнение территориальные претензии Дании на остров.

Он подчеркнул, что для США это вопрос близости к американскому континенту и безопасности в регионе, который становится все более важным.

Это не значит, что США хотят отобрать Гренландию. Это значит, что США не устраивает, что Китай и Россия очень свободно чувствуют себя там, а это рядом с американским континентом,

– сказал Ус.

Он добавил, что логика Вашингтона сводится к требованию: либо Европа сама минимизирует российское и китайское присутствие, или США покажут, что готовы действовать сами.

Они говорят: либо вы обеспечите неприсутствие большому количеству китайцев и россиян в Гренландии, или вынуждены будем делать это мы. Мы можем ее купить, а можем не только купить,

– отметил Ус.

Такой тон является элементом торга с Европой, а не только разговором о территории. В его логике США пытаются заставить партнеров действовать жестче в отношении российского и китайского влияния в Арктике, чтобы Вашингтону не пришлось вмешиваться самому.

Чем опасно такое давление для НАТО и почему США апеллируют к России?

Сама формулировка вопроса выглядит как неприятный сигнал для евроатлантического единства, потому что подталкивает союзников к взаимному недоверию. Для Дании и части Европы такие заявления звучат как угроза, которая может ударить по основам НАТО.

Это очень неприятный звоночек, ведь ставит под вопрос евроатлантическое единство,

– сказал Ус.

В то же время он обратил внимание, что США подкрепляют свою позицию аргументом о безопасности и, что европейцы не всегда готовы идти до конца в сдерживании России. В качестве примера Ус привел торговлю Европейского Союза с Россией, которая, по его словам, продолжалась несмотря на поддержку Украины.

За 8 месяцев 2025 года ЕС купил у России товаров на 23 миллиарда долларов США. Это признак того, что несмотря на поддержку Украины все же определенные операции происходят,

– отметил Ус.

Он подытожил, что в Вашингтоне используют тему Гренландии как рычаг, чтобы заставить Европу действовать последовательно. По его мнению, дальше все будет зависеть от того, смогут ли союзники договориться о конкретных шагах по ограничению российского и китайского присутствия в Арктике, не доводя ситуацию до открытого конфликта внутри НАТО.

Что еще известно о ситуации по Гренландии?