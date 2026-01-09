Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Читайте также Действительно ли Путину плохо спится после падения Мадуро: дипломат оценил возможность сговора США с РФ

Какой план разработал Лукашенко?

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы есть соответствующий план действий для экстренных случаев.

Вы помните в прошлом году заседание Совета безопасности Беларуси, где мы распределили роли на случай "а что, если не будет президента". Слушайте, как в воду глядели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено,

– объяснил он.

По словам белорусского диктатора, элита общества, к которой он себя отнес, должна несмотря на все "видеть и знать свое место".

Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бурном мире,

– подытожил Лукашенко.

Операция США в Венесуэле: кратко