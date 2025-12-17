В целом погода в основном будет спокойной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Изменится ли кардинально погода?
Резких изменений синоптики не прогнозируют. По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 17-18 декабря в северных, северо-восточных и Черкасской областях ожидается туман. Он будет и местами по Украине в пятницу, 19 декабря.
Ветер будет двигаться в переменных направлениях, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы, согласно прогнозу, будет колебаться в уже привычных пределах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
В дневное время столбики термометров будут показывать от 0 до 7 градусов тепла. В то же время на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны пока будет несколько теплее, там ожидается от 5 до 11 градусов тепла.
Что ждать от погоды?
Погода в Украине в течение 17 декабря будет облачной с прояснениями и в целом спокойной из-за поля высокого атмосферного давления. Кое-где будет наблюдаться туман, также стоит ожидать ночные морозы.
В целом погода в Украине в течение недели с 15 до 21 декабря будет характеризоваться несущественными изменениями температуры и слабым ветром. Кое-где ожидаются небольшие осадки в виде снега или дождя.
Также сообщали ранее, что температура воздуха на рождественские и новогодние праздники несколько снизится. Впрочем, показатели, которые ожидаются в этот период, до сих пор будут достаточно теплыми, как для зимнего месяца.