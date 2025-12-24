В то же время осадков ожидать не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Рождественская сказка: Прикарпатье за ночь засыпало снегом

Какой будет погода 25 декабря?

По данным синоптиков, в течение 25 декабря ветер в основном будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов мороза.

В дневные часы столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов мороза. На Закарпатье и в Крыму температура воздуха в ночное время ожидается от 0 до 5 градусов мороза, а днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Украине холодную погоду без осадков будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над Северным морем и холодная воздушная масса с севера,
– говорится в сообщении.

Какая температура будет в областных центрах?

  • Киев -4...-2;
  • Ужгород 0...+2;
  • Львов -4...-2;
  • Ивано-Франковск -4...-2;
  • Тернополь -4...-2;
  • Черновцы -4...-2;
  • Хмельницкий -4...-2;
  • Луцк -4...-2;
  • Ровно -4...-2;
  • Житомир -4...-2;
  • Винница -4...-2;
  • Одесса 0...-2;
  • Николаев 0...-2;
  • Херсон 0...-2;
  • Симферополь 0...+2;
  • Кропивницкий -4...-2;
  • Черкассы -4...-2;
  • Чернигов -4...-2;
  • Сумы -4...-2;
  • Полтава -4...-2;
  • Днепр -4...-2;
  • Запорожье -4...-2;
  • Донецк -5...-3;
  • Луганск -6...-4;
  • Харьков -5...-3.

Погода на 25 декабря 2025 года
Прогноз погоды в Украине на 25 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что прогнозировали ранее?

  • Напомним, ранее сообщалось, что в целом погода в Украине в течение следующих трех суток будет холодной. В большинстве областей страны ударят серьезные морозы, кое-где даже возможен умеренный снег.

  • В частности, кое-где ожидаются метели и морозы до 14 градусов мороза. Наиболее прохладными, как сообщал синоптик Игорь Кибальчич на этой неделе будут 25 и 26 декабря, прежде всего на Левобережье.