В то же время осадков ожидать не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 25 декабря?

По данным синоптиков, в течение 25 декабря ветер в основном будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов мороза.

В дневные часы столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов мороза. На Закарпатье и в Крыму температура воздуха в ночное время ожидается от 0 до 5 градусов мороза, а днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Украине холодную погоду без осадков будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над Северным морем и холодная воздушная масса с севера,

– говорится в сообщении.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев -4...-2;

Ужгород 0...+2;

Львов -4...-2;

Ивано-Франковск -4...-2;

Тернополь -4...-2;

Черновцы -4...-2;

Хмельницкий -4...-2;

Луцк -4...-2;

Ровно -4...-2;

Житомир -4...-2;

Винница -4...-2;

Одесса 0...-2;

Николаев 0...-2;

Херсон 0...-2;

Симферополь 0...+2;

Кропивницкий -4...-2;

Черкассы -4...-2;

Чернигов -4...-2;

Сумы -4...-2;

Полтава -4...-2;

Днепр -4...-2;

Запорожье -4...-2;

Донецк -5...-3;

Луганск -6...-4;

Харьков -5...-3.



Прогноз погоды в Украине на 25 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

