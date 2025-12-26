Про це розповідає 24 Канал. На 26 грудня синоптики прогнозували до 13 градусів морозу, сніг та ожеледицю на дорогах.

Дивіться також Деякі області накриє сніг, місцями ожеледиця та сильні вітри: погода в Україні 27 грудня

Яким був перший сніг в Одесі?

У багатьох областях України випав сніг 26 грудня. Також подекуди очікувалася ожеледиця та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. За даними КМДА, наслідки негоди у столиці ліквідовують 182 одиниці спецтехніки "Київавтодору" та десятки бригад із ручного прибирання. Також зима прийшла в Одесу.

Жителі поділилися казковими фото зимової Одеси / Фото, надані 24 Каналу

Перший сніг в Одесі / Фото ЖКС Одеси

"Перлину Чорного моря" вкрило снігом / Фото телеграм-каналу "Одеса.Офіційно"

В Одеській області 26 грудня було сніжно та вітряно. Швидкість вітру досягала 18 метрів на секунду, а температура повітря коливалася від -5 до -10 градусів.

Перший сніг також випав у Миколаєві. У ОВА попередили, що через погодні умови, будуть обмежувати рух транспорту.

Де в Україні випав сніг 26 грудня?