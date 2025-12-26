Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Якою буде погода у січні – тепло чи незвичні морози: синоптики показали перший прогноз на місяць

Якою буде погода в Україні 27 грудня?

В Україні 27 грудня переважатиме хмарна погода. Вночі майже по всій країні, за винятком західних областей, а вдень – у східних регіонах місцями можливий невеликий сніг. На решті території істотних опадів не прогнозують.

На дорогах подекуди утворюватиметься ожеледиця, тож варто бути обережними.

Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а вдень у західних областях, окрім Закарпаття, можливі сильні пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

До речі, саме через це майже по всьому регіону синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Це означає, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.



Де оголосили І рівень небезпечності, жовтий в Україні 27 грудня / Карта Укргідрометцентру

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів, а вдень – від -3 до +2 градусів.

У Києві синоптики також прогнозують хмарність, а вночі – невеликий сніг. Вночі та вдень температура у столиці становитиме від 0 до -2 градусів. По області на дорогах подекуди можлива ожеледиця.

Яка температура буде в суботу по обласних центрах?

Київ 0...-2;

Ужгород -1…+1;

Львів -1…+1;

Івано-Франківськ -1…+1;

Тернопіль -1…+1;

Чернівці -1…+1;

Хмельницький -1…+1;

Луцьк -1…+1;

Рівне -1…+1;

Житомир -1…+1;

Вінниця -1…+1;

Одеса -1…+1;

Миколаїв -1…+1;

Херсон -1…+1;

Сімферополь -1…+1;

Кропивницький -1…+1;

Черкаси -1…+1;

Чернігів -1…+1;

Суми 0…-2;

Полтава -1…+1;

Дніпро -1…+1;

Запоріжжя -1…+1;

Донецьк -1…+1;

Луганськ -1…+1;

Харків -1…+1.



Прогноз погоди в Україні на 27 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Де в Україні випав сніг 26 грудня?