Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 27 грудня?

В Україні 27 грудня переважатиме хмарна погода. Вночі майже по всій країні, за винятком західних областей, а вдень – у східних регіонах місцями можливий невеликий сніг. На решті території істотних опадів не прогнозують.

На дорогах подекуди утворюватиметься ожеледиця, тож варто бути обережними.

Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а вдень у західних областях, окрім Закарпаття, можливі сильні пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

До речі, саме через це майже по всьому регіону синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Це означає, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Де в Україні чекати сильних вітрів 27 грудня
Де оголосили І рівень небезпечності, жовтий в Україні 27 грудня / Карта Укргідрометцентру

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів, а вдень – від -3 до +2 градусів.

У Києві синоптики також прогнозують хмарність, а вночі – невеликий сніг. Вночі та вдень температура у столиці становитиме від 0 до -2 градусів. По області на дорогах подекуди можлива ожеледиця.

Яка температура буде в суботу по обласних центрах?

  • Київ 0...-2;
  • Ужгород -1…+1;
  • Львів -1…+1;
  • Івано-Франківськ -1…+1;
  • Тернопіль -1…+1;
  • Чернівці -1…+1;
  • Хмельницький -1…+1;
  • Луцьк -1…+1;
  • Рівне -1…+1;
  • Житомир -1…+1;
  • Вінниця -1…+1;
  • Одеса -1…+1;
  • Миколаїв -1…+1;
  • Херсон -1…+1;
  • Сімферополь -1…+1;
  • Кропивницький -1…+1;
  • Черкаси -1…+1;
  • Чернігів -1…+1;
  • Суми 0…-2;
  • Полтава -1…+1;
  • Дніпро -1…+1;
  • Запоріжжя -1…+1;
  • Донецьк -1…+1;
  • Луганськ -1…+1;
  • Харків -1…+1.

Погода в Україні на 27 грудня
Прогноз погоди в Україні на 27 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Де в Україні випав сніг 26 грудня?

  • Уранці 26 грудня снігом засипало Київ. У мережі публікували казкові зимові кадри зі столиці, а майже двісті одиниць техніки розчищали дороги міста.

  • Пізніше стало відомо, що сніг також випав і у багатьох інших областях України. Снігопади також були зафіксовані в Полтаві, Дніпрі, Рівному, Черкасах, Одесі, Миколаєві та Херсоні.

  • Синоптики також попереджали, що в наступні дні в Україні очікуються морози до -13 градусів та сніг, особливо в Карпатах та на Прикарпатті. На більшості територій прогнозується незначний і помірний сніг з ожеледицею, можливі шквали вітру.