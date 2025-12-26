У КМДА розповіли, що до розчищення снігопаду залучили 182 одиниці спецтехніки "Київавтодору", передає 24 Канал.

Що відомо про снігопад у Києві?

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 грудня, на дорогах столиці спостерігатиметься ожеледиця. Також місто накриє хуртовина. Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби,

– закликали у міській владі.

Температура повітря вдень у Києві коливатиметься від нуля до 2 градусів морозу, в області стовпчик термометра впаде до 5 градусів морозу.

До слова, 26 грудня зимова погода буде не лише у Києві. У більшості областей України, окрім Закарпаття, йтиме сніг.

