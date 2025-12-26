У КМДА розповіли, що до розчищення снігопаду залучили 182 одиниці спецтехніки "Київавтодору", передає 24 Канал.
Що відомо про снігопад у Києві?
За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 грудня, на дорогах столиці спостерігатиметься ожеледиця. Також місто накриє хуртовина. Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби,
– закликали у міській владі.
Столицю несподівано накрив товстий шар снігу / Фото соцмережі
У мережі тим часом з'являються кадри засніженого Києва.
Температура повітря вдень у Києві коливатиметься від нуля до 2 градусів морозу, в області стовпчик термометра впаде до 5 градусів морозу.
До слова, 26 грудня зимова погода буде не лише у Києві. У більшості областей України, окрім Закарпаття, йтиме сніг.
Яка погода буде в Україні найближчими днями?
- У січні 2026 року середня місячна температура в Україні очікується від 1 до 7 градусів морозу, що на 1,5 градуса нижче за норму.
- Місячна кількість опадів прогнозується в межах 28 – 79 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.
- Аварійні відключення через погоду в більшості регіонів України цієї зими не очікуються, енергосистема готова до таких умов.