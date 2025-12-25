В Україну повертається зимова погода. Про це пише 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Дивіться також Україну накриє циклон: у яких областях погіршиться погода, будуть хуртовини та ожеледиця

Якою буде погода 26 грудня?

За прогнозами синоптиків, впродовж 26 грудня повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7 – 12 метрів за секунду. Вночі у північних областях та вдень по всій території України, крім Закарпаття, очікуються на пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, що буде зумовлювати хуртовини.

Внаслідок збільшення хмарності мороз дещо послабшає, тому найближчої ночі температура буде від 4 до 9 градусів морозу. У Карпатах та на Прикарпатті до 13 градусів морозу. Натомість денні максимуми по всій території країни будуть сягати до 5 градусів морозу.

Погоду по території України буде по справжньому зимовою, адже атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо, у нічні години у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень по всій території України крім крайнього заходу сніг,

– йдеться у повідомленні.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ 0...-2;

Ужгород -3…-1;

Львів -3…-1;

Івано-Франківськ -3…-1;

Тернопіль -3…-1;

Чернівці -3…-1;

Хмельницький -3…-1;

Луцьк 0...-2;

Рівне 0...-2;

Житомир -3…-1;

Вінниця -3…-1;

Одеса -1…+1;

Миколаїв -1…+1;

Херсон 0...-2;

Сімферополь -1…+1;

Кропивницький -1…+1;

Черкаси -1…+1;

Чернігів -3…-1;

Суми -3…-1;

Полтава -3…-1;

Дніпро -3…-1;

Запоріжжя 0...-2;

Донецьк -4…-2;

Луганськ -5…-3;

Харків -4…-2.



Прогноз погоди в Україні на 26 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що прогнозували раніше?