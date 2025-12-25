В Украину возвращается зимняя погода. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Какой будет погода 26 декабря?
По прогнозам синоптиков, в течение 26 декабря воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7 – 12 метров в секунду. Ночью в северных областях и днем по всей территории Украины, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду, что будет обусловливать метели.
Вследствие увеличения облачности мороз несколько ослабеет, поэтому ближайшей ночью температура будет от 4 до 9 градусов мороза. В Карпатах и на Прикарпатье до 13 градусов мороза. Зато дневные максимумы по всей территории страны будут достигать до 5 градусов мороза.
Погоду по территории Украины будет по настоящему зимней, ведь атмосферные фронты с севера обусловят заоблачное небо, в ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областей, а днем по всей территории Украины кроме крайнего запада снег,
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев 0...-2;
- Ужгород -3...-1;
- Львов -3...-1;
- Ивано-Франковск -3...-1;
- Тернополь -3...-1;
- Черновцы -3...-1;
- Хмельницкий -3...-1;
- Луцк 0...-2;
- Ровно 0...-2;
- Житомир -3...-1;
- Винница -3...-1;
- Одесса -1...+1;
- Николаев -1...+1;
- Херсон 0...-2;
- Симферополь -1...+1;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов -3...-1;
- Сумы -3...-1;
- Полтава -3...-1;
- Днепр -3...-1;
- Запорожье 0....-2;
- Донецк -4...-2;
- Луганск -5...-3;
- Харьков -4...-2.
Прогноз погоды в Украине на 26 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что прогнозировали ранее?
В страну направятся атмосферные фронты с северо-востока, которые днем доберутся практически до всех областей, кроме западных. Они принесут снег, который образует определенный покров, прежде всего на левобережье Днепра и, частично, в центральных регионах,
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 2 до 8 градусов мороза, в Карпатах и на Прикарпатье она снизится до 11 градусов мороза. В течение дня, по ее словам, будет от 0 до 5 градусов мороза.