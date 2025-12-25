В Украину возвращается зимняя погода. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Какой будет погода 26 декабря?

По прогнозам синоптиков, в течение 26 декабря воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7 – 12 метров в секунду. Ночью в северных областях и днем по всей территории Украины, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду, что будет обусловливать метели.

Вследствие увеличения облачности мороз несколько ослабеет, поэтому ближайшей ночью температура будет от 4 до 9 градусов мороза. В Карпатах и на Прикарпатье до 13 градусов мороза. Зато дневные максимумы по всей территории страны будут достигать до 5 градусов мороза.

Погоду по территории Украины будет по настоящему зимней, ведь атмосферные фронты с севера обусловят заоблачное небо, в ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областей, а днем по всей территории Украины кроме крайнего запада снег,

– говорится в сообщении.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев 0...-2;

Ужгород -3...-1;

Львов -3...-1;

Ивано-Франковск -3...-1;

Тернополь -3...-1;

Черновцы -3...-1;

Хмельницкий -3...-1;

Луцк 0...-2;

Ровно 0...-2;

Житомир -3...-1;

Винница -3...-1;

Одесса -1...+1;

Николаев -1...+1;

Херсон 0...-2;

Симферополь -1...+1;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов -3...-1;

Сумы -3...-1;

Полтава -3...-1;

Днепр -3...-1;

Запорожье 0....-2;

Донецк -4...-2;

Луганск -5...-3;

Харьков -4...-2.



Прогноз погоды в Украине на 26 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что прогнозировали ранее?