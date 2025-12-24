Такую информацию сообщила представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Какая погода будет на Рождество?

В Украине в четверг, 25 декабря, еще сохранится по-зимнему холодная, но в основном сухая погода. В ночное время, по данным синоптика, температура воздуха составит в диапазоне от 3 до 10 градусов мороза.

На северо-востоке она снизится до 12 градусов мороза. Несколько теплее будет на Закарпатье и крайнем юге. Там ночью будет от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 5 градусов тепла.

Ветер будет двигаться в северном и северо-западном направлениях, со скоростью от 3 до 10 метров в секунду. А вот уже с 26 декабря синоптическая ситуация изменится, в Украине ожидаются осадки в виде снега.

В страну направятся атмосферные фронты с северо-востока, которые днем доберутся практически до всех областей, кроме западных. Они и принесут снег, который наконец образует определенный покров, прежде всего на левобережье Днепра и, частично, в центральных регионах,

– рассказала Наталья Птуха.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 2 до 8 градусов мороза, в Карпатах и на Прикарпатье она снизится до 11 градусов мороза. В течение дня, по ее словам, будет от 0 до 5 градусов мороза.

А вот на Закарпатье и в южной части будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Уже 27 декабря морозы отойдут и не будут опускаться ниже отметки 5 градусов мороза, в Карпатах – до --8 градусов.

Что прогнозировали на Рождество?