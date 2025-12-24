Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Яка погода буде на Різдво?

В Україні у четвер, 25 грудня, ще утримається по-зимовому холодна, але здебільшого суха погода. У нічний час, за даними синоптикині, температура повітря становитиме в діапазоні від 3 до 10 градусів морозу.

На північному сході вона знизиться до 12 градусів морозу. Дещо тепліше буде на Закарпатті та крайньому півдні. Там вночі буде від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, вдень очікується від 0 до 5 градусів тепла.

Вітер рухатиметься у північному та північно-західному напрямках, зі швидкістю від 3 до 10 метрів за секунду. А от вже з 26 грудня синоптична ситуація зміниться, в Україні очікуються опади у вигляді снігу.

В країну попрямують атмосферні фронти з північного сходу, які вдень дістануться практично до всіх областей, крім західних. Вони й принесуть сніг, який нарешті утворить певний покрив, передусім на лівобережжі Дніпра і, частково, у центральних регіонах,

– розповіла Наталія Птуха.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 до 8 градусів морозу, у Карпатах та на Прикарпатті вона знизиться до 11 градусів морозу. Протягом дня, за її словами, буде від 0 до 5 градусів морозу.

А от на Закарпатті та у південній частині буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вже 27 грудня морози відійдуть і не опускатимуться нижче позначки 5 градусів морозу, в Карпатах – до --8 градусів.

Що прогнозували на Різдво?