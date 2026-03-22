Їх відчайдушно намагається збити російська "певео", але уже є пошкодження. Про це пише Exilenova+.
Що відомо про вибухи у Росії?
Ленінградська область під атакою БпЛА уже кілька годин. У мережі публікують відео із роботою "певео" та звуками безпілотників.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про збиття щонайменше 10 БпЛА.
У Ленінградській області силами ППО збитий десятий БпЛА у районі села Ізора Гатчинського округу. Ударною хвилею пошкоджено скління у трьох квартирах, зафіксовано спалах сухої трави,
– написав чиновник у соцмережі.
Також, за словами губернатора, утворилася вирва від падіння уламків, а ще – горіло поле.
На цьому звуки вибухів не припинили лунати у Ленінградській області. Згодом повідомили про ще один пошкоджений житловий будинок.
В аеропорту Пулково, що у Санкт-Петербурзі, скасовані 29 рейсів. Там запроваджені обмеження на прийом та виліт літаків. Про це повідомила пресслужба компанії "Повітряні ворота Північної столиці".
Атаки на Росію: останні новини
21 березня Сили оборони перетворили на брухт одразу два російські ракетні комплекси "Бук". Один із них – в районі населеного пункту Перве Мая Брянської області. Також під прицілом опинився командно-спостережний пункт біля Смородіно Бєлгородської області.
Уночі 21 березня було уражено об'єкти нафтопереробного заводу в Саратовській області Росії. Попередньо, пошкоджено установку вторинного перероблення нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.
Гриміли вибухи й в Уфі. Там сталася пожежа в районі Башнефть НПЗ. Загалом Міноборони Росії заявило про "збиття 25 українських безпілотників".
Сили оборони України також атакували аеродром "Енгельс-2" та інші об'єкти в Саратові, що дозволило проломити коридор в російській ППО. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що це була досить успішна операція, адже звідти стартують Ту-95, Ту-160, які нас обстрілюють Х-101 та Х-555.