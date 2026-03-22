Їх відчайдушно намагається збити російська "певео", але уже є пошкодження. Про це пише Exilenova+.

Що відомо про вибухи у Росії?

Ленінградська область під атакою БпЛА уже кілька годин. У мережі публікують відео із роботою "певео" та звуками безпілотників.

Атака на Ленінградську область: дивіться відео

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про збиття щонайменше 10 БпЛА.

У Ленінградській області силами ППО збитий десятий БпЛА у районі села Ізора Гатчинського округу. Ударною хвилею пошкоджено скління у трьох квартирах, зафіксовано спалах сухої трави,

– написав чиновник у соцмережі.

Також, за словами губернатора, утворилася вирва від падіння уламків, а ще – горіло поле.

На цьому звуки вибухів не припинили лунати у Ленінградській області. Згодом повідомили про ще один пошкоджений житловий будинок.

В аеропорту Пулково, що у Санкт-Петербурзі, скасовані 29 рейсів. Там запроваджені обмеження на прийом та виліт літаків. Про це повідомила пресслужба компанії "Повітряні ворота Північної столиці".

