В КГГА рассказали, что к расчистке снегопада привлекли 182 единицы спецтехники "Киевавтодора", передает 24 Канал.
Что известно о снегопаде в Киеве?
По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 декабря, на дорогах столицы будет наблюдаться гололедица. Также город накроет метель. Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов – быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток,
– призвали городские власти.
Столицу неожиданно накрыл толстый слой снега / Фото соцсети
В сети тем временем появляются кадры заснеженного Киева.
В столице снежит: смотрите видео
Температура воздуха днем в Киеве будет колебаться от нуля до 2 градусов мороза, в области столбик термометра упадет до 5 градусов мороза.
Дороги Киева очищают от снега: смотрите видео
Техника расчищает тротуары в Киеве: смотрите видео
С ночи Киев засыпает: смотрите видео
В столице выпало много снега: смотрите видео
К слову, 26 декабря зимняя погода будет не только в Киеве. В большинстве областей Украины, кроме Закарпатья, будет идти снег.
Какая погода будет в Украине в ближайшие дни?
- В январе 2026 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 1 до 7 градусов мороза, что на 1,5 градуса ниже нормы.
- Месячное количество осадков прогнозируется в пределах 28 – 79 миллиметров, что составляет 80 – 100% от нормы.
- Аварийные отключения из-за погоды в большинстве регионов Украины этой зимой не ожидаются, энергосистема готова к таким условиям.