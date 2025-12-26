В КГГА рассказали, что к расчистке снегопада привлекли 182 единицы спецтехники "Киевавтодора", передает 24 Канал.

Что известно о снегопаде в Киеве?

По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 декабря, на дорогах столицы будет наблюдаться гололедица. Также город накроет метель. Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов – быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток,

– призвали городские власти.

Столицу неожиданно накрыл толстый слой снега / Фото соцсети

В сети тем временем появляются кадры заснеженного Киева.

В столице снежит: смотрите видео

Температура воздуха днем в Киеве будет колебаться от нуля до 2 градусов мороза, в области столбик термометра упадет до 5 градусов мороза.

Дороги Киева очищают от снега: смотрите видео

Техника расчищает тротуары в Киеве: смотрите видео

С ночи Киев засыпает: смотрите видео

В столице выпало много снега: смотрите видео

К слову, 26 декабря зимняя погода будет не только в Киеве. В большинстве областей Украины, кроме Закарпатья, будет идти снег.

