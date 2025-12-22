В ДТЭК решили креативно поздравить киевлян с Днем энергетика, который празднуют 22 декабря. Послание к жителям столицы оставили на огромном памятнике Родине-Мать, передает 24 Канал.

Как ДТЭК поздравил киевлян с Днем энергетика?

Так, Родина-Мать засияла желто-синими красками. На холме, на котором стоит постамент, и на щите появилась надпись "Свет держится". Это напоминание о том, что Украина непременно победит тьму, в которую ее пытается погрузить враг.

В компании также отметили, что во время световой проекции ни один киловатт из сети не пострадал.

Как Родину-Мать украсили ко Дню энергетика / Фото ДТЭК

Также масштабную интерактивную световую инсталляцию "Поделись светом" обустроили на Центральном вокзале Киева. Она будет работать на генераторе до 26 декабря включительно.

Инсталляция на Центральном вокзале посвящена украинцам, которые из-за войны остаются без электроэнергии / Фото из сети

Проект создал художник и световой дизайнер Николай Каблука. По его словам, идея заключается в объединении украинцев через символический обмен светом, надеждой и устойчивостью.

Каждый желающий может оставить собственное сообщение, которое появится на здании в виде световой надписи. Для этого достаточно отсканировать QR-код, выбрать фразу и цвет – уже через несколько секунд послание транслируется на фасаде.

Обратите внимание! Часы работы инсталляции 05:00 – 07:30 и 17:00 – 23:00.

Какова ситуация со светом в Украине?