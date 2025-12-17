Сколько потребителей без света ежедневно?

Об этом во время исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Из-за системных обстрелов со стороны России в среднем ежедневно без электроснабжения остаются около 400 тысяч потребителей, преимущественно в приграничных и прифронтовых регионах,

– отметил Некрасов.

По словам руководителя, количество обесточенных потребителей в регионах постоянно меняется – в зависимости от интенсивности ударов врага.

В частности, в ночь на 17 декабря Россия атаковала Днепропетровскую область, однако всех потребителей удалось оживить.

В то же время в Одесской области на утро среды около 32 тысяч абонентов оставались без света в результате массированных атак 13 и 14 декабря. Сейчас в области продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Некрасов добавил, что враг целится по электростанциям и объектам передачи и распределения электроэнергии, а это усложняет и удлиняет процесс восстановления.

Важно! Вместе с тем в Минэнерго отметили, что энергетики проводят ремонтные работы непрерывно, что позволяет удерживать ситуацию в системе контролируемой.

Будет ли меньше отключений света?

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко пообещала, что отключений света станет меньше. По ее словам, правительство нашло возможность сократить графики ограничений, пересмотрев списки объектов критической инфраструктуры.

По результатам просмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности,

– заверила Свириденко.

По словам чиновницы, из списков убрали некоторые категории потребителей, а абонентов сопутствующей нагрузки, что не являются критическими, переведут на графики отключений по общему порядку.

Некрасов добавил, что сейчас для высвобождения дополнительных мощностей при Минэнерго работает межведомственная рабочая группа.

Важно! При этом пересмотр списка не коснется опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Повлияет ли погода на отключение света?