Об этом рассказывает 24 Канал. На 26 декабря синоптики прогнозировали до 13 градусов мороза, снег и гололедицу на дорогах.

Каким был первый снег в Одессе?

Во многих областях Украины выпал снег 26 декабря. Также местами ожидалась гололедица и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. По данным КГГА, последствия непогоды в столице ликвидируют 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" и десятки бригад по ручной уборке. Также зима пришла в Одессу.

Жители поделились сказочными фото зимней Одессы / Фото, предоставлены 24 Каналу

Первый снег в Одессе / Фото ЖКС Одессы

"Жемчужину Черного моря" покрыло снегом / Фото телеграмм-канала "Одесса.Официально"

В Одесской области 26 декабря было снежно и ветрено. Скорость ветра достигала 18 метров в секунду, а температура воздуха колебалась от -5 до -10 градусов.

Первый снег также выпал в Николаеве. В ОГА предупредили, что из-за погодных условий, будут ограничивать движение транспорта.

Где в Украине выпал снег 26 декабря?