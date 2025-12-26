Несмотря на это, в Украине ожидаются лишь незначительные морозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Некоторые области накроет снег, местами гололедица и сильные ветры: погода в Украине 27 декабря
Какой будет погода на выходных?
Укргидрометцентр сообщает, что из-за облачной погоды в Украине в ближайшие дни будут лишь слабые морозы. По данным синоптиков, ветер будет двигаться в основном с северо-западного направления, добавляя ощущение холода.
Он будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Но днем 27 декабря в западных областях возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду. Такая же ситуация будет сохраняться на Правобережье в течение 28-29 декабря.
Давление будет испытывать колебания. В большинстве областей время от времени будет выпадать снег, больше всего его ждем ночью 28 декабря в северо-восточной части страны,
– отмечает Укргидрометцентр.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 0 до 7 градусов мороза. В дневное время, по сравнению с прошлыми днями, будет несколько теплее, синоптики предусматривают от 5 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Что ждать от погоды в январе?
Укргидрометцентр сообщал, что температурные показатели в январе, как ожидается, будут ниже климатической нормы. Средняя месячная температура, как ожидается, составит от 1 до 7 градусов мороза.
К слову, в целом средняя месячная температура в январе составляет от 0 до 6 градусов мороза, в Крыму этот показатель колеблется от 0 до 4 градусов тепла. Абсолютный минимум был от 27 до 38 градусов мороза.