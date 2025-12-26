Несмотря на это, в Украине ожидаются лишь незначительные морозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Некоторые области накроет снег, местами гололедица и сильные ветры: погода в Украине 27 декабря

Какой будет погода на выходных?

Укргидрометцентр сообщает, что из-за облачной погоды в Украине в ближайшие дни будут лишь слабые морозы. По данным синоптиков, ветер будет двигаться в основном с северо-западного направления, добавляя ощущение холода.

Он будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Но днем 27 декабря в западных областях возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду. Такая же ситуация будет сохраняться на Правобережье в течение 28-29 декабря.

Давление будет испытывать колебания. В большинстве областей время от времени будет выпадать снег, больше всего его ждем ночью 28 декабря в северо-восточной части страны,

– отмечает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 0 до 7 градусов мороза. В дневное время, по сравнению с прошлыми днями, будет несколько теплее, синоптики предусматривают от 5 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Что ждать от погоды в январе?