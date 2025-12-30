Снігом замітатиме майже всю країну. Про це пише 24 Канал з посиланням на дані порталу Ventusky.
Дивіться також Рік завершується морозами: чи буде в Україні ще сильніше похолодання 30 і 31 грудня
Де очікується найбільше снігу?
Найбільше снігу прогнозують на заході країни, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, де шар снігу може сягати 32 сантиметрів. У більшості інших областей він коливатиметься від 4 до 10 сантиметрів.
На ранок 30 грудня найбільший сніговий покрив мають:
- Харків – 12 сантиметрів,
- Суми – 12 сантиметрів,
- Верхній та Нижній Ялівець – 17 сантиметрів,
- Шепіт – 20 сантиметрів.
Лише в Одеській області та окремих південних регіонах снігу не очікують.
У ніч на 1 січня прогнозують морози від мінус 5 до мінус 13 градусів. Найнижчі температури будуть у гірських регіонах, на півночі та сході України.
Якою буде погода на початку січня?
У січні 2026 року в Україні очікується холодніше за норму. Середня температура повітря складе від мінус 1 до мінус 7°С. Опадів буде близько 28–79 міліметрів, що відповідає нормі.
Найхолодніше буде на сході та півночі, а в Криму та на півдні стовпчики термометрів піднімуться до плюсової температури. Найбільше опадів прогнозують у горах Закарпаття та Криму.