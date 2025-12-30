Снігом замітатиме майже всю країну. Про це пише 24 Канал з посиланням на дані порталу Ventusky.

Де очікується найбільше снігу?

Найбільше снігу прогнозують на заході країни, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, де шар снігу може сягати 32 сантиметрів. У більшості інших областей він коливатиметься від 4 до 10 сантиметрів.

На ранок 30 грудня найбільший сніговий покрив мають:

Харків – 12 сантиметрів,

Суми – 12 сантиметрів,

Верхній та Нижній Ялівець – 17 сантиметрів,

Шепіт – 20 сантиметрів.

Лише в Одеській області та окремих південних регіонах снігу не очікують.

У ніч на 1 січня прогнозують морози від мінус 5 до мінус 13 градусів. Найнижчі температури будуть у гірських регіонах, на півночі та сході України.

Якою буде погода на початку січня?