Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 2 января, передает 24 Канал.
Какая погода будет в Украине 2 января?
В пятницу в северных и большинстве западных областей выпадет небольшой снег, на остальной территории – без существенных осадков.
На дорогах местами гололедица.
Средняя температура ночью составит 9 – 14 градусов мороза, на западе и юге страны будет немного теплее 3 – 8 градуса мороза.
Днем по Украине столбик термометра будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южных областях и в Крыму температура составит 2 – 7 градусов тепла.
Обратите внимание! Вечером 1 января, а также в течение суток 2 января во Львовской, Ивано-Франковской, горной части Закарпатской и Черновицкой областей порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду, ночью и утром местами ветер разгонится еще сильнее до 25 метров в секунду.
Какая температура воздуха будет в областных центрах?
- Киев -1...+1;
- Ужгород +1...+3;
- Львов 0...+2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир 0...+2;
- Винница 0...+2;
- Одесса +4...+6;
- Николаев +4...+6;
- Херсон +4...+6;
- Симферополь +5...+7;
- Кропивницкий 0...+2;
- Черкассы 0...+2;
- Чернигов 0...+2;
- Сумы 0...+2;
- Полтава 0...+2;
- Днепр 0...+2;
- Запорожье +4...+6;
- Донецк +1...+3;
- Луганск 0...+2;
- Харьков 0...+2.
Что ждать от погоды в январе?
- Ниже 20 или 30 градусов мороза в Украине пока не ожидается. 2 января ночью в восточных областях столбик термометра будет показывать 16 градусов мороза.
- По прогнозам синоптика, начало января в Украине пройдет с устойчивыми морозами, но без существенных осадков. Прогнозируется немного повышенное атмосферное давление.