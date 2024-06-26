Об уничтожении Херсонеса рассказала сотрудница Институт археологии НАН Украины Эвелина Кравченко на III Международном форуме экспертной сети Крымской платформы. Она в своем выступлении также добавила, что часть археологических находок оккупанты вывезли в Россию.

Смотрите также "Надо решать что-то с Будановым": у пропагандистов истерика из-за ударов ВСУ по Крыму

Россияне разрушили единственную мировую достопримечательность в Крыму

Эвелина Кравченко рассказала, что своими действиями россияне разрушают аутентичность памятников.

Сейчас происходят негативные процессы с единственным памятником мирового значения, который мы успели номинировать и внести в перечень памятников в Крыму – с Херсонесом Таврическим,

– отметила она.

Сотрудница Института археологии рассказала, что еще в 2015 – 2016 годах россияне загородили смотровыми площадками остатки Херсонеса, что находились на поверхности. Речь идет о башнях, стены и колонны. После этого там началось строительство археологического парка "Новый Херсонес".

На месте древней цитадели построили античный открытый театр. Это сооружение весом почти в 1 тонну создает значительную нагрузку на памятник. Также на месте городища теперь стоит Собор святого Владимира, который находится в подчинении Московского патриархата.

Часть артефактов, которая была в Херсонесе, сейчас находится в российских музеях. В частности, россияне украли фрески, посуду, предметы быта и иконы. Некоторые раскопанные объекты они перенесли и отстроили в другом месте.

"Россияне ничего не понимали в геологической ситуации на этом месте, поэтому начали снимать почву на территории обычными экскаваторами. Каким-то образом они раскопали там древний источник, поэтому все залило", – рассказала Эвелина Кравченко.