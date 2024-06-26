Об уничтожении Херсонеса рассказала сотрудница Институт археологии НАН Украины Эвелина Кравченко на III Международном форуме экспертной сети Крымской платформы. Она в своем выступлении также добавила, что часть археологических находок оккупанты вывезли в Россию.
Смотрите также "Надо решать что-то с Будановым": у пропагандистов истерика из-за ударов ВСУ по Крыму
Россияне разрушили единственную мировую достопримечательность в Крыму
Эвелина Кравченко рассказала, что своими действиями россияне разрушают аутентичность памятников.
Сейчас происходят негативные процессы с единственным памятником мирового значения, который мы успели номинировать и внести в перечень памятников в Крыму – с Херсонесом Таврическим,
– отметила она.
Сотрудница Института археологии рассказала, что еще в 2015 – 2016 годах россияне загородили смотровыми площадками остатки Херсонеса, что находились на поверхности. Речь идет о башнях, стены и колонны. После этого там началось строительство археологического парка "Новый Херсонес".
На месте древней цитадели построили античный открытый театр. Это сооружение весом почти в 1 тонну создает значительную нагрузку на памятник. Также на месте городища теперь стоит Собор святого Владимира, который находится в подчинении Московского патриархата.
Часть артефактов, которая была в Херсонесе, сейчас находится в российских музеях. В частности, россияне украли фрески, посуду, предметы быта и иконы. Некоторые раскопанные объекты они перенесли и отстроили в другом месте.
"Россияне ничего не понимали в геологической ситуации на этом месте, поэтому начали снимать почву на территории обычными экскаваторами. Каким-то образом они раскопали там древний источник, поэтому все залило", – рассказала Эвелина Кравченко.
Что собой представляет Херсонес Таврический
Херсонес Таврический – уникальный исторический памятник античной эпохи, архитектором которого был Гипподам. В основу его строительного плана положена система продольных и поперечных улиц, которые пересекаются под прямым углом, образуя кварталы.
В античные времена Херсонес был демократическим государством. Там работали много мыслителей, ученых и исследователей. Херсонесцы также вели оживленную торговлю. А во времена Византийской империи город был одним из главных центров христианства на юге Крыма.
С 2000-х годов и до оккупации Крымского полуострова украинские археологи и историки хотели создать на месте Херсонеса археологический парк, чтобы сохранить всю местность.