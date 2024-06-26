Один из путинистов в эфире на "зомбоящике" вопил, что одновременно с атакой на Севастополь вышло интервью Буданова, где, в частности, говорится об ударах по Крыму, информирует 24 Канал. В России изрядно напуганы намерениями Украины освободить полуостров и другие оккупированные территории.

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Путинисты угрожают Буданову

Пропагандист жаловался, что "Крым не ждет ничего хорошего". Другие путинисты сделали вывод, что удары по временно оккупированному полуострову продолжатся. Поэтому они уже традиционно приступили к угрозам и заявили, что "нужно разобраться с Будановым".

Это фейк или не фейк? Буданов говорит: "Мы били и будем бить по Крыму". И они будут. Видимо, надо решать как-то историю с Будановым,

– воскликнул во время истерики путинист.

Также фанаты Путина плакались, что все будет только хуже и война придет на территорию России. То есть кремлевские фейкометы прекрасно понимают, что удары ВСУ имеют исключительно военный характер, Украина освобождает свою территорию. Но рассказывать об этом на российском "зомбоящике" нельзя, поэтому там придумывают другие байки.

Коротко об атаке

ВСУ вечером 23 июня совершили атаку на Крым. В российском минобороны заявили, что полуостров якобы был атакован ракетами ATACMS. Известно о 4 погибших и более сотни раненых. Местные писали, что россияне не включили сирены.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил, что российская противовоздушная оборона стала причиной гибели людей в Крыму. Во время атаки на военный объект оккупанты сбивали ракету над пляжем, где отдыхали люди.