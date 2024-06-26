Один з путіністів в ефірі на "зомбоящику" волав, що одночасно з атакою на Севастополь вийшло інтерв'ю Буданова, де, зокрема, мовиться про удари по Криму, інформує 24 Канал. У Росії неабияк налякані намірами України звільнити півострів та інші окуповані території.

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Путіністи погрожують Буданову

Пропагандист бідкався, що "Крим не чекає нічого доброго". Інші путіністи зробили висновок, що удари по тимчасово окупованому півострові продовжаться. Тому вони вже традиційно взялися до погроз та заявили, що "потрібно розібратися із Будановим".

Це фейк чи не фейк? Буданов каже: "Ми били і будемо бити по Криму". І вони будуть. Мабуть, треба вирішувати якось історію з Будановим,

– вигукнув під час істерики путініст.

Також фанати Путіна плакались, що усе буде тільки гірше та війна прийде на територію Росії. Тобто кремлівські фейкомети прекрасно розуміють, що удари ЗСУ мають виключно воєнний характер, Україна звільняє свою територію. Але розповідати про це на російському "зомбоящику" не можна, тому там вигадують інші байки.

Коротко про атаку

ЗСУ ввечері 23 червня здійснили атаку на Крим. У російському міноборони заявили, що півострів нібито був атакований ракетами ATACMS. Відомо про 4 загиблих та понад сотню поранених. Місцеві писали, що росіяни не ввімкнули сирени.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив, що російська протиповітряна оборона стала причиною загибелі людей у Криму. Під час атаки на військовий об'єкт окупанти збивали ракету над пляжем, де відпочивали люди.