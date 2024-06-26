Про знищення Херсонесу розповіла співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко на ІІІ Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи. Вона у своєму виступі також додала, що частину археологічних знахідок окупанти вивезли у Росію.

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Росіяни зруйнували єдину світову пам'ятку у Криму

Евеліна Кравченко розповіла, що своїми діями росіяни руйнують автентичність пам'яток.

Зараз відбуваються негативні процеси з єдиною пам’яткою світового значення, яку ми встигли номінувати і внести у перелік пам’яток в Криму – з Херсонесом Таврійським,

– зауважила вона.

Співробітниця Інституту археології розповіла, що ще у 2015 – 2016 роках росіяни загородили оглядовими майданчиками залишки Херсонесу, що знаходились на поверхні. Йдеться про башти, стіни й колони. Після цього там розпочалося будівництво археологічного парку "Новий Херсонес".

На місці давньої цитаделі побудували античний відкритий театр. Це спорудження вагою майже в 1 тонну створює значне навантаження на пам'ятку. Також на місці городища тепер стоїть Собор святого Володимира, який перебуває у підпорядкуванні Московського патріархату.

Частина артефактів, яка була у Херсонесі, зараз перебуває у російських музеях. Зокрема, росіяни вкрали фрески, посуд, предмети побуту та ікони. Деякі розкопані об’єкти вони перенесли та відбудували в іншому місці.

"Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило", – розповіла Евеліна Кравченко.