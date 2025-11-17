Про це в мережі Facebook поінформував дослідник культурної спадщини й архітектор Ігор Титаренко, передає 24 Канал.
Що відомо про ворожий удар по садибі Хрущових на Сумщині?
Уночі 17 листопада російські війська атакували село Лифине Лебединської громади Сумської області.
Це була одна з найцікавіших перлин Сумської області, що руйнувалась байдужістю та недбалістю за часи незалежності, та повністю зруйнована російською армією,
– написав архітектор.
Особливу цінність об'єкту надає те, що в червні 1859 року тут гостював Тарас Шевченко.
За інформацією з сайту Hedgehog stories, це була його остання подорож Україною перед смертю. У садибі поет прожив кілька днів (з 6 по 9 червня), написав вірш "Ой по горі ромен цвіте", створив два малюнки під назвою "У Лихвині" (тодішня назва села Лифине), на яких зобразив саме садибу, а також етюд "Дуб".
Садиба Хрущових до та після руйнування / Фото: Макс Назаренко / wikipedia.org / Ігор Титаренко
Садиба мала унікальне дерев'яне різьблене оздоблення фасадів та інтер'єрів, підвальні приміщення й невеликий підземний хід. Унаслідок нічного удару весь дерев'яний декор згорів повністю.
Лишився тільки кам'яний каркас, що дає змогу в майбутньому відновити зруйновану пам'ятку архітектури. Залишки необхідно зберегти та законсервувати для майбутньої реставрації,
– наголосив Ігор Титаренко.
Як Росія руйнує українську культурну спадщину?
Маріупольський драмтеатр, який російська авіація навмисно розбомбила у березні 2022 року, вбивши сотні мирних жителів, що ховалися в укритті, окупанти тепер планують "відновити".
За інформацією російських джерел, на його сцені показуватимуть переважно постановки за творами Олександра Пушкіна та подібну класику російського репертуару.
Внаслідок російських ударів по Львівській області на початку 2024 року повністю знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, а також серйозно пошкоджено історичну будівлю аграрного університету в Дублянах.
Крім того, російські так звані археологи разом із забудовниками фактично знищили територію давньогрецького городища в Криму, що входить до списку ЮНЕСКО.
На місці розкопок звели новий "античний" відкритий театр і котеджне містечко. Натомість значну частину автентичних артефактів, серед яких фрески, кераміка, ікони та інші знахідки, вивезли до Росії.