Однако глава государства отметил, что стремится избежать слухов и спекуляций на эту тему. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.
Кто может стать новым руководителем Офиса Президента?
Зеленский поблагодарил Ермака за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. По его мнению, позиция всегда была патриотической.
Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию,
– сказал президент.
Что известно об увольнении Ермака?
Утром 28 ноября стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака. Отмечается, что руководитель Офиса Президента может быть причастен к делу "Мидас" с коррупцией в энергетике. Однако пока ему не сообщили о подозрении.
Ермак подтвердил, что детективы антикоррупционных органов действительно проводят следственные действия в его доме. Он заверил, что не мешает работе следователей, а его адвокаты активно сотрудничают с правоохранителями.
Владимир Зеленский позже в вечернем обращении заявил, что руководитель ОП подал в отставку с должности. После этого он подписал указ о его увольнении.