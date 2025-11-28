Однак глава держави зауважив, що прагне уникнути чуток і спекуляцій на цю тему. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

Хто може стати новим керівником Офісу Президента?

Зеленський подякував Єрмаку за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. На його думку, позиція завжди була патріотичною.

Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію,

– сказав президент.

Що відомо про звільнення Єрмака?