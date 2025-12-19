Так, телеграм-канал Ukrainian context написав близько 11:04 написав про обшуки у волинських держапосадовців, передає 24 Канал.

Дивіться також "Ми вхопилися за цю нитку": у НАБУ розповіли, як слідство вийшло на справу Міндіча

Що відомо про обшуки на Волині?

За нашою інформацією, прямо зараз НАБУ проводить обшуки в мера Луцька Ігоря Поліщука та голови Волинської облради Григорія Недопада,

– йдеться у повідомленні каналу.

24 Канал зв'язався з НАБУ із цього питання. Там відповіли, що наразі коментарів не надають.

За даними Суспільного, з самого ранку у приміщенні Луцької міської ради відбуваються обшуки. Цю інформацію журналістам підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський. Він уточнив, що що орган місцевого самоврядування працює у штатному режимі.

За даними видання ВолиньPost, 19 грудня правоохоронці затримали депутата Волинської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Анатолія Вітіва, коли він отримував хабаря у розмірі 30 тисяч доларів. ЗМІ припускають, що саме з цієї причини НАБУ проводить обшуки в кабінеті голови Волинської обласної ради Григорія Недопада, а також у кабінетах Луцької міської ради.

Паралельно правоохоронці проводили обшуки у приміщенні Волинської обласної ради.