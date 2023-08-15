Мер Луцька Ігор Поліщук відповів тим, кого обурила його ранкова пробіжка після ракетного обстрілу Луцька 15 серпня з боку Росії. Своє пояснення він виклав у соцмережах.
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Що цьому передувало
Вранці 15 серпня Поліщук вийшов на пробіжку у парку імені Лесі Українки. Там його побачив один з жителів Луцька. Він зробив з мером селфі, подякував йому за сучасне місце відпочинку та виклав фото у соцмережі.
Ранкове тренування з топ-мером. Дякую Ігорю Ігоровичу за мегакрутий парк,
– написав чоловік.
Після цього деякі телеграм-канали поширили цю світлину та розкритикували Поліщука. Згодом почали обурюватися й звичайні інтернет-користувачі.
Що сказав Поліщук
Згодом міський голова пояснив ситуацію.
Друзі, на жаль є люди, які не цураються в такий час продукувати ненависть в українців один до одного та перекручувати факти,
– написав Поліщук.
За його словами, за 20 хвилин після вибухів близько 05:40 ранку він прибув на місце російського теракту та перебував там разом зі співробітниками поліції та представниками ДСНС. Мер пішов у Центральний парк після того, як у його подальшій присутності більше не було необхідності.
Весь цей час Поліщук очікував дані від рятувальників. Він наголосив, що на момент його перебування в парку "ще не було жодної інформації про загиблих".
Кадри, які поширювали телеграм-канали / Фото з соцмереж
Що відомо про атаку Росії на Луцьк
- У ніч на 15 серпня країна-агресорка завдала масового удару по Україні. Деякі ракети долетіли до Волиньської області, після чого там працювала наша ППО.
- На жаль, ворожа ракета влучила в промислове підприємство у Луцьку. Росія вбила 3 людей. На щастя, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів живого чоловіка. Попередньо відомо про 3 поранених.
- Згодом стало відомо, що держава-терорист вдарила по шведському заводу SKF. Всі загиблі були працівниками цього підприємства.