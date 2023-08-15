Мер Луцька Ігор Поліщук відповів тим, кого обурила його ранкова пробіжка після ракетного обстрілу Луцька 15 серпня з боку Росії. Своє пояснення він виклав у соцмережах.

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Що цьому передувало

Вранці 15 серпня Поліщук вийшов на пробіжку у парку імені Лесі Українки. Там його побачив один з жителів Луцька. Він зробив з мером селфі, подякував йому за сучасне місце відпочинку та виклав фото у соцмережі.

Ранкове тренування з топ-мером. Дякую Ігорю Ігоровичу за мегакрутий парк,

– написав чоловік.

Після цього деякі телеграм-канали поширили цю світлину та розкритикували Поліщука. Згодом почали обурюватися й звичайні інтернет-користувачі.

Що сказав Поліщук

Згодом міський голова пояснив ситуацію.

Друзі, на жаль є люди, які не цураються в такий час продукувати ненависть в українців один до одного та перекручувати факти,

– написав Поліщук.

За його словами, за 20 хвилин після вибухів близько 05:40 ранку він прибув на місце російського теракту та перебував там разом зі співробітниками поліції та представниками ДСНС. Мер пішов у Центральний парк після того, як у його подальшій присутності більше не було необхідності.

Весь цей час Поліщук очікував дані від рятувальників. Він наголосив, що на момент його перебування в парку "ще не було жодної інформації про загиблих".

До слова, чимало інтернет-користувачів у коментарях під дописом мера підтримали Поліщука. Однак були й ті, кого пояснення не влаштували.

Кадри, які поширювали телеграм-канали / Фото з соцмереж

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