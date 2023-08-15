Під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. Унаслідок ракетного удару по Луцьку відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа.

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З-під завалів також вилучили тіла трьох загиблих

Рятувальники деблокували з-під завалів одного постраждалого та вилучили тіла трьох загиблих. Здійснено розбір завалів та ліквідовано пожежу.

Порятунок постраждалого від російської терористичної атаки у Луцьку: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що чоловіка, якого врятували з-під завалів, – госпіталізували. Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів, що і загиблі, і постраждалі були працівниками підприємства, яке атакувала Росія.

За даними міського голови Луцька, унаслідок обстрілу відомо про 3 поранених. Росіяни атакували Луцьк двома крилатими ракетами.

Росія атакувала Луцьк крилатими ракетами / Фото МВС

Також Ігор Поліщук розповів, що росіяни влучили у звичайне підприємство, яке виготовляло комплектуючі для автомобілів. Він наголосив, що підприємство не мало стосунку до військової інфраструктури.

Ракетний терор росіян: що відомо

  • Російські окупанти 15 серпня атакували українські міста. Під ударом ракет повітряного та морського базування, окрім Луцька, були Львів, Дніпро та Сміла в Черкаській області.
  • У Львові зранку було зафіксовано 6 ракетних ударів: ще одну ракету збили сили ППО. Унаслідок обстрілу пошкоджено чимало будинків у Залізничному районі, а також коледж і дитячий садочок. На щастя, жертв вдалося уникнути, проте відомо про 15 постраждалих.
  • У Смілі ракети влучили по приватному підприємству та по території медзакладу. У Дніпрі російські ракети вдарили по підприємству. Відомо про 3 постраждалих.
  • Всього протягом ночі росіяни випустили по Україні 28 ракет. Зокрема, 4 крилаті ракети Х-22, які не вдалося перехопити, та 24 крилаті ракети Х-101, Х-555 та "Калібр", з яких сили ППО знешкодили 16.
  • Крім того, було зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.