Под вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке. В результате ракетного удара по Луцку произошло разрушение конструкций и возник пожар.

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Из-под завалов также изъяли тела троих погибших

Спасатели деблокировали из-под завалов одного пострадавшего и изъяли тела троих погибших. Проведен разбор завалов и ликвидирован пожар.

Спасение пострадавшего от российской террористической атаки в Луцке: смотрите видео

Ранее сообщалось, что мужчину, которого спасли из-под завалов, – госпитализировали. Городской голова Луцка Игорь Полищук рассказал, что и погибшие, и пострадавшие были работниками предприятия, которое атаковала Россия

По данным городского головы Луцка, в результате обстрела известно о 3 раненых. Россияне атаковали Луцк двумя крылатыми ракетами.

Россия атаковала Луцк крылатыми ракетами / Фото МВД

Также Игорь Полищук рассказал, что россияне попали в обычное предприятие, производившее комплектующие для автомобилей. Он отметил, что предприятие не имело отношения к военной инфраструктуре.

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