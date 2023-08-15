Мэр Луцка Игорь Полищук ответил тем, кого возмутила его утренняя пробежка после ракетного обстрела Луцка 15 августа со стороны России. Свое объяснение он выложил в соцсетях.

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Что этому предшествовало

Утром 15 августа Полищук вышел на пробежку в парке Леси Украинки. Там его увидел один из жителей Луцка. Он сделал с мэром селфи, поблагодарил его за современное место отдыха и выложил фото в соцсети.

Утренняя тренировка с топ-мэром. Спасибо Игорю Игоревичу за мегакрутой парк,

– написал мужчина.

После этого некоторые телеграм-каналы распространили эту фотографию и раскритиковали Полищука. Вскоре начали возмущаться и обычные интернет-пользователи.

Что сказал Полищук

Впоследствии городской голова объяснил ситуацию.

Друзья, к сожалению, есть люди, которые не отказываются в такое время продуцировать ненависть у украинцев друг к другу и перекручивать факты,

– написал Полищук.

По его словам, через 20 минут после взрывов около 05:40 утра он прибыл на место российского теракта и находился там вместе с сотрудниками полиции и представителями ГСЧС. Мэр ушел в Центральный парк после того, как в его дальнейшем присутствии больше не было необходимости.

Все это время Полищук ожидал данные спасателей. Он подчеркнул, что на момент его пребывания в парке "еще не было никакой информации о погибших".

К слову, многие интернет-пользователи в комментариях под сообщением мэра поддержали Полищука. Однако были и те, кого объяснения не устроили.

Кадры, которые распространяли телеграм-каналы / Фото из соцсетей

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