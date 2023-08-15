Мэр Луцка Игорь Полищук ответил тем, кого возмутила его утренняя пробежка после ракетного обстрела Луцка 15 августа со стороны России. Свое объяснение он выложил в соцсетях.
К теме Ракетный удар по Луцку: кадры с места попадания, где из-под завалов спасли мужчину
Что этому предшествовало
Утром 15 августа Полищук вышел на пробежку в парке Леси Украинки. Там его увидел один из жителей Луцка. Он сделал с мэром селфи, поблагодарил его за современное место отдыха и выложил фото в соцсети.
Утренняя тренировка с топ-мэром. Спасибо Игорю Игоревичу за мегакрутой парк,
– написал мужчина.
После этого некоторые телеграм-каналы распространили эту фотографию и раскритиковали Полищука. Вскоре начали возмущаться и обычные интернет-пользователи.
Что сказал Полищук
Впоследствии городской голова объяснил ситуацию.
Друзья, к сожалению, есть люди, которые не отказываются в такое время продуцировать ненависть у украинцев друг к другу и перекручивать факты,
– написал Полищук.
По его словам, через 20 минут после взрывов около 05:40 утра он прибыл на место российского теракта и находился там вместе с сотрудниками полиции и представителями ГСЧС. Мэр ушел в Центральный парк после того, как в его дальнейшем присутствии больше не было необходимости.
Все это время Полищук ожидал данные спасателей. Он подчеркнул, что на момент его пребывания в парке "еще не было никакой информации о погибших".
Кадры, которые распространяли телеграм-каналы / Фото из соцсетей
Что известно об атаке России на Луцк
- В ночь на 15 августа страна-агрессорка нанесла массовый удар по Украине. Некоторые ракеты долетели до Волынской области, после чего там работала наша ПВО.
- К сожалению, вражеская ракета попала в промышленное предприятие в Луцке. Россия убила 3 человек. К счастью, спасателям удалось достать из-под завалов живого мужчину. Предварительно известно о 3 раненых.
- Впоследствии стало известно, что государство-террорист ударило по шведскому заводу SKF. Все погибшие являлись работниками этого предприятия.