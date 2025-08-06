Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

Дивіться також Дизайнери ляльок Барбі загинули в трагічній автокатастрофі в Італії

Що відомо про аварію літака?

Літак Beechcraft King Air 300 вилетів з Альбукерке, Нью-Мексико, з двома пілотами та двома медичними працівниками та зазнав катастрофи 5 серпня поблизу аеропорту в Чінле близько 483 кілометри на північний схід від Фінікса.

Представники компанії CSI Aviation підтвердили загибель 4 людей та висловили співчуття родинам, друзям та близьким загиблих. Їхні імена не були оприлюднені.

Ці люди присвятили своє життя рятуванню інших, і їх втрата глибоко відчувається по всій території Навахо,

– сказав президент Навахо Буу Нігрен.

Командир поліції округу Емметт Яззі пояснив, що пілоти намагалися приземлитися, але, на жаль, щось пішло не так. Відомо, що екіпаж планував забрати пацієнта, який потребував критичного догляду, із госпіталю служби індіанського здоров'я в Чінле, і повертатися до Альбукерке.

Влада племені отримала повідомлення про чорний дим біля аеропорту о 12:44. Причина аварії поки невідома, а Національна рада безпеки транспорту та Цівільна авіація здійснюють розслідування.

У виданні підкреслили, що медичні транспорти повітряним шляхом з Навахо є загальноприйнятними через невеликі розміри більшості госпіталів, які не надають високоспеціалізовану чи травматичну допомогу.

Своєю чергою, аеропорт Чінле – один із кількох аеропортів, якими володіє та керує плем'я на величезній території резервації площею 70 000 квадратних кілометрів, що простягається через Аризону, Нью-Мексико та Юту – найбільшій земельній базі будь-якого племені корінних американців.