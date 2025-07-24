Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Воздушное судно Ан-46 следовало по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында и исчезло после неудачной попытки посадки. С ним была потеряна связь.

Последние минуты полета перед исчезновением Ан-46: смотрите видео

Как передают росСМИ, самолет исчез с радаров во время захода на посадку за несколько километров до аэропорта Тынды. Он пытался выйти на второй круг, после чего связь с ним была потеряна.

Поисковые службы обнаружили обломки самолета и фюзеляж,горящего примерно в 15 километрах от места прибытия. По предварительным данным, самолет полностью разрушен, и шансов на выживание у пассажиров не осталось.

Остатки разбитого самолета продолжают гореть: смотрите видео

Причины катастрофы пока не установлены. На месте происшествия работают экстренные службы и следователи. На борту находились около 50 человек вместе с экипажем. Все они, по предварительным данным пропагандистских росСМИ, погибли.

Напомним, в начале июля 2025 года в Нижегородской области России во время тренировочного полета разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Авиакатастрофа стала третьей подобной за последний год.