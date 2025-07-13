Разбился двухмоторный самолет Beechcraft King Air B200. Он направлялся из Саутенда в Лелистад в Нидерландах – базы оператора Zeusch Aviation. Ранее этим утром самолет прилетел из Пулы (Хорватия) в Великобританию, передает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Был ли на борту пациент

Самолет был оборудован медицинскими системами для транспортировки пациентов. Нидерландская компания Zeusch Aviation специализируется на медицинских эвакуациях и рейсах для трансплантаций, а также осуществляет частные чартеры.

Пока неизвестно, был ли этот рейс был медицинской эвакуацией и находился ли на борту пациент. Причина аварии также пока не установлена.

Заметим, что на место инцидента было направлено 4 машины скорой помощи, автомобиль экстренного реагирования, 4 автомобиля группы реагирования на опасные ситуации, 3 машины старших парамедиков, а также воздушная скорая помощь Эссекса и Герефордшира.