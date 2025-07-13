Розбився двомоторний літак Beechcraft King Air B200. Він прямував із Саутенда до Лелістаду в Нідерландах – бази оператора Zeusch Aviation. Раніше цього ранку літак прилетів із Пули (Хорватія) до Великої Британії, передає 24 Канал із посиланням на Mirror.

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Чи був на борту пацієнт

Літак був обладнаний медичними системами для транспортування пацієнтів. Нідерландська компанія Zeusch Aviation спеціалізується на медичних евакуаціях і рейсах для трансплантацій, а також здійснює приватні чартери.

Наразі невідомо, чи цей рейс був медичною евакуацією і чи перебував на борту пацієнт. Причина аварії також поки що не встановлена.

Зауважимо, що на місце інциденту було направлено 4 машини швидкої допомоги, автомобіль екстреного реагування, 4 автомобілі групи реагування на небезпечні ситуації, 3 машини старших парамедиків, а також повітряна швидка допомога Ессексу та Герефордширу.