Что происходило с экономкой Германии

За 2024 год экономка Германии сократилась на 0,2%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В 2023 году немецкая экономика сократилась на 0,3%. Такого падения не было с начала с 2000-х годов.

Обратите внимание! Ранее именно Германия считалась крупнейшей экономикой Европы.

Почему ухудшается экономика Германии

Первоначально немецкая экспортоориентированная экономика пострадала от слабого мирового спроса. К тому же на ситуацию повлиял рост уровня конкуренции, в частности с Китаем.

Как изменилась ситуация в 2024 году:

экспорт снизился на 0,8%, по сравнению с 2023 годом;

потребительские расходы увеличились на 0,3% (если сравнивать с 2023 годом);

дефицит бюджета достиг 113 миллиардов евро, это на 5,5 миллиарда евро больше чем в 2023 году;

дефицит сектора общегосударственного управления достиг 2,6% ВВП (по сравнению с 2023 годом ситуация не изменилась).

Заметьте! Главной причиной распада трехпартийной коалиции канцлера Германии Олафа Шольца считается конфликт из-за разных взглядов на стратегию, которая должна быть реализована для спасения экономики.