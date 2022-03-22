Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що люди, які зараз там працюють, відчувають важке фізичне та психологічне навантаження.

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За його словами, повноцінно відреагувати на ситуацію не може МАГАТЕ, адже місія агентства, яка має забезпечити моніторинг того, що відбувається на АЕС, не може це зробити через присутність росіян на об’єктах.

Галущенко каже, що нормальна робота місії можлива лише тоді, коли об’єкт повністю контролюватиметься українською стороною.

Це є ядерний тероризм – те, що чинить Росія. І саме це ми транслюємо всім міжнародним організаціям, вимагаючи від них рішучих дій – висловлення позиції та примушування росії піти з ядерних об’єктів,

– заявив він.

До слова, співробітники Чорнобильської АЕС, яку захопили окупанти ще у перший день повномасштабної війни, вже 26 добу працюють без зміни і їдять лише раз на день. Окрім того, на працівників станції орки чинять постійний психологічний тиск.

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