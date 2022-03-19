Про це 19 березня повідомив мешканець Славутича і син працівника ЧАЕС Денис Дедюхін. Чоловік зазначив, що на працівників станції орки чинять постійний психологічний тиск.

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Що відбувається з працівниками ЧАЕС

За словами Дениса Дедюхіна, співробітники Чорнобильської атомної електростанції, які вимушено перебувають на зміні уже 24 добу, принципово відмовляються від російської "допомоги". Ніхто з них не взяв так звану "гуманітарку" від окупантів.

Працівники застрягли з початку війни. Це нічна зміна, вони мали їхати змінюватись, але почалась війна, і вони опинились у полоні. Ситуація на станції серед працівників досить важка. Вони перебувають під постійним психологічним тиском, але наші хлопці тримаються і не піддаються на провокації,

– наголосив чоловік.

Денис Дедюхін зауважив, що зв'язок зі співробітниками ЧАЕС, які зараз у полоні в окупантів, періодично є, але тільки стаціонарний – мобільні телефони орки у них просто позабирали. Крім того, за інформацією чоловіка, харчуються співробітники раз на добу – з тих запасів, які були у столовій держпідприємства.

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