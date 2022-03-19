Об этом 19 марта сообщил житель Славутича и сын работника ЧАЭС Денис Дедюхин. Мужчина отметил, что на работников станции орки оказывают постоянное психологическое давление.

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Что происходит с работниками ЧАЭС

По словам Дениса Дедюхина, сотрудники Чернобыльской атомной электростанции, которые вынужденно находятся на смене уже 24 сутки, принципиально отказываются от российской "помощи". Никто из них не взял так называемую "гуманитарку" от оккупантов.

Работники застряли с начала войны. Это ночная смена, они должны были ехать меняться, но началась война, и они оказались в плену. Ситуация на станции среди работников достаточно тяжелая. Они находятся под постоянным психологическим давлением, но наши парни держатся и не поддаются провокациям,

– подчеркнул мужчина.

Денис Дедюхин отметил, что связь с сотрудниками ЧАЭС, которые сейчас в плену у оккупантов, периодически есть, но только стационарная – мобильные телефоны орки у них просто забрали. Кроме того, по информации мужчины, питаются сотрудники раз в сутки – из запасов, которые были в столовой госпредприятия.

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