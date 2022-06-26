Об этом в 11 утра 26 июня сообщила пресс-служба "Киеводоканала". Ранее в ведомстве предупредили, что резкое снижение давления воды, зафиксированное в 6:25, является следствием взрывов.

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В Киеве российские ракеты повредили водопровод

В результате попадания снаряда в Шевченковском районе были повреждены:

водопроводная магистраль диаметром 200 миллиметров в колодце,

подводная магистраль диаметром 100 миллиметров в детском саду.

Как рассказали в "Киеводоканале", утечка была оперативно локализована.

Без воды временно остается детский сад,

– добавила пресс-служба.

Ранее о понижении давления сообщили жители Шевченковского, Святошинского, Подольского, Соломенского и Голосеевского районов. Специалисты "Киевводоканала" стабилизировали ситуацию. Давление в городских водопроводных сетях – в пределах нормы.

Ракета попала в новостройку

Отметим, что о взрыве и пожаре в одной из новостроек Шевченковского района сообщили в 06:29. На место отправились ГСЧС и врачи. На время прибытия пожарных площадь возгорания составляла почти 300 квадратных метров.

Строительные конструкции повреждены с 1 по 7 этаж. Практически разрушены последние этажи – с 7 по 9. В настоящее время идет операция по разбору завалов.

Среди пострадавших – гражданка России

По состоянию на 12 дня известно, что в результате ракетного удара погиб один человек. Ранения получили по меньшей мере четыре человека. Самой молодой жертве вражеской атаки – 7 лет. Причем оказалось, что ее мать – 35-летняя женщина, которую тоже удалось достать из-под завалов – гражданка России, которая на протяжении длительного времени проживает именно в столице Украины.

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Советник главы Офиса Президента призвал не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. По его словам, атаки могут продолжаться. Он также подчеркнул, что угроза ракетных атак существует и в других городах.

Так, о взрывах в Черкасской области в 11:49 сообщил глава ОВА Игорь Табурец. Также еще 3 взрыва слышали жители столицы. В то же время появившаяся ранее информация о взрывах на Волыни к счастью не подтвердилась.

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