Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він зазначив, що будь-яка країна, по сусідству якої йде війна, має свої підготовлені сценарії – зокрема, щодо охорони кордону.

Раніше Невідомі розіслали провокаційні листи від імені угорців із Закарпаття

Угорський уряд не хоче "сповзти" до війни

Сіярто запевнив, що офіційний Будапешт робить все задля того, аби "не сповзти" до участі у бойових діях. Ймовірність залучення угорців до війни – мінімальна. Глава МЗС наголосив, що в інтересах його країни якнайшвидше завершення війни. Проте, додав Сіярто, він вважає, що війна швидко не закінчиться.

Адже в іншому випадку влада Угорщини змушена думати, яких заходів вживати задля порятунку 150 тисяч угорців, які живуть на Закарпатті.

Якщо фронт наблизиться до західної частини України, це становитиме набагато більшу загрозу нашій безпеці, аніж та, з якою ми стикалися досі,

– сказав Сіярто.

На думку міністра санкційних рішень "вже було достатньо". Мовляв, тепер Захід має спрямувати зусилля задля припинення вогню, а потім і для встановлення миру. Будапешт готовий надати майданчик для перемовин, а також приймати українських біженців.

Сіярто запевняє, що суперечностей з Зеленським немає

Сіярто запевнив, що протиріч з президентом Зеленським в угорського керівництва немає. Зеленський представляє інтереси України, уряд Угорщини – своєї країни.

А в чому полягає український інтерес? Залучити до цього конфлікту якнайбільше країн, хоча б через постачання зброї,

– сказав Сіярто.

Глава МЗС протиставляє цьому інтереси Будапешта – залишитись поза конфліктом і не потрапити у воєнну ситуацію.

Зверніть увагу! При цьому Сіярто запевняє, що всю напруженість, яка була раніше у відносинах з Україною, Угорщина залишила в минулому.

Читайте також Угорщина оголосила про надзвичайний стан в енергетиці

Позиція Угорщини щодо війни росії в Україні: останні новини

Офіційною позицією Угорщини є – не надавати зброю Україні. Мовляв, це для того, аби росіяни не обстрілювали Закарпаття.

На думку німецького політолога Андреаса Умланда, це – лише відмовки. Насправді Віктор Орбан робить це заради енергоносіїв та певних інвестицій.

Саме Угорщина є противником посилення санкцій ЄС проти росії. Протягом попередніх 6 пакетів санкцій Будапешт ставив свої умови до каральних обмежень Брюсселя.

Дізнайтесь у відео про позицію Литви щодо блокади Калінінграда: